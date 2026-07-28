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Правоохоронці повідомили про підозру організатору схеми нелегального виїзду до Молдови

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У Києві затримано 25-річного чоловіка, який пропонував допомогти з виїздом до Молдови поза пунктом пропуску за 14 тис євро, повідомляє Київська міська прокуратура у вівторок.

"Свої послуги організатор схеми оцінив у 14 тис євро та додатково $1 тис необхідно було сплатити безпосередньо перед кордоном", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Зокрема, гроші організатор схеми хотів отримати на вказаний крипторахунок, тому передача грошей відбувалась у приміщенні пункту обміну валют, де його і затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Шахраю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

#виїзд #нелегально #молдова #організатор
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