Простір турботи про ветеранів відкритий у Київській міській клінічній лікарні №12 – Кличко

Простір турботи про ветеранів та ветеранок днями відкритий у Київській міській клінічній лікарні №12, де ветерани можуть отримати необхідну інформацію, консультацію, психологічну, соціальну допомогу в комфортному, безбар'єрному середовищі, повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ".

"Ми продовжуємо зараз будувати структуру реабілітації в нашому місті: в міських лікарнях відкриваємо сучасні напрямки реабілітації, де працюють команди лікарів, фізичних терапевтів, психологів і інших фахівців", – зазначив міський голова.

Він нагадав, що на початку цього року Київ першим серед міст в Україні запровадив систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів у всіх комунальних закладах охорони здоров'я.

"Це вкрай важлива складова, і сьогодні кожен ветеран може отримати персонального координатора, який допомагає пройти цей шлях від першого звернення до лікаря до реабілітації та подальшого медичного супроводу", – наголосив Кличко.

За його словами, з початку року цим сервісом скористалися вже десятки тисяч ветеранів.

Мер додав, що вкрай важливою є також психологічна терапія, що кожен з ветеранів них розумів, що є активною частиною суспільства, і цей великий напрямок роботи буде залишатися ключовим для міста ще багато років після закінчення війни.

Як уточнив Департамент охорони здоров'я міста Києва, простір турботи про ветеранів та ветеранок у Київській міськлікарні №12 був створений разом із Міністерствами у справах ветеранів та охорони здоров'я України в межах грантової підтримки проєкту "Реабілітація в Україні" (Rehab4U), який впроваджує організація Momentum Wheels for Humanity Ukraine за підтримки уряду США. Київська міськлікарня №12 стала одним із трьох переможців відкритого грантового конкурсу серед медичних закладів України.

Як повідомлялося, раніше Київ також першим запровадив компенсацію ветеранам за придбання автомобіля: у 2026 році сума виплат вже перевищила 20 млн грн.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Xbl7cePw8Ew