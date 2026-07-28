БЕБ та ДМС передали до суду справу про спробу імпорту електромобілів BYD за заниженою вартістю на 4 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області за матеріалами Державної митної служби (ДМС) завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно представника китайської компанії, який намагався імпортувати в Україну чотири електромобілі за підробленими документами із заниженою митною вартістю.

Згідно з повідомленнями БЕБ та ДМС у Телеграм у вівторок, у травні 2026 року в пункті пропуску (ПП) "Порубне-Сірет" митники зупинили автовоз під керуванням громадянина Грузії, який перевозив чотири автомобілі BYD Leopard 3 з Грузії в Україну. Для митного оформлення водій подав інвойси з завідомо неправдивими відомостями про отримувача, умови поставки та вартість вантажу.

Проте під час огляду кабіни водія працівники Чернівецької митниці виявили приховані оригінали документів, у яких зазначалася реальна ринкова ціна машин – близько 1 млн грн за кожну.

Під час обшуку детективи БЕБ вилучили самі електромобілі, а також вантажний автопоїзд із лафетом, якими здійснювалося транспортування.

Представнику іноземної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків). Справу передано до суду за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Раніше Чернівецька митниця також склала протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (перекваліфікація порушення з адміністративного в кримінальне провадження через виявлення ознак контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі) та передала матеріали БЕБ за ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі).