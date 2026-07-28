ДБР: службовиця ТЦК в Одесі обіцяла за $11 тис. оформити інвалідність та відстрочку від мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Одеського обласного ТЦК та СП викрили співробітницю мобілізаційного відділення одного з районних ТЦК та СП Одеси, яка за гроші обіцяла військовозобов’язаним оформити інвалідність та відстрочку від призову.

"Посадовиця діяла разом із юристом, який направляв до неї клієнтів нібито для консультації щодо отримання групи інвалідності. Після перевірки документів вона вимагала $11 тис. За ці гроші обіцяла вплинути на голову експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення інвалідності", – йдеться в повідомленні Бюро на сайті у вівторок.

Далі, згідно з повідомленням, посадовиця мала домовитися з керівництвом мобілізаційного відділення районного ТЦК та СП про надання військовозобов’язаному відстрочки від призову.

20 липня 2026 року працівники ДБР затримали фігурантку під час отримання обумовленої суми.

Їй повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.