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Запрошення на додаткові сесії вступних в магістратуру розміщені в персональних кабінетах – УЦОЯО

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Запрошення на додаткові сесії вступних в магістратуру розміщені в персональних кабінетах – УЦОЯО

Сьогодні, 28 липня, для учасників додаткових сесій вступних до магістратури в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення-перепустки, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У них зазначено дату, час і місце проведення  єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Учасникам вступних випробувань до магістратури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника  на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Оскільки для допуску до пункту тестування вступникам необхідно пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого їх зареєстровано та запрошення-перепустку", – йдеться в повідомленні Центру.

У відомстві нагадують, що з міркувань безпеки вони не публікують інформації про те, де на території України відбудуться тестування, а також рекомендують учасникам не розголошувати цю інформацію.

Крім того, зазначається, що вступники до аспірантури, які брали участь в основній сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ), уже можуть дізнатися свої результати в персональних кабінетах.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.

#уцояо #єфвв #єві
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