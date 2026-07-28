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НАБУ: викрито посадовця ЗСУ на одержанні неправомірної вигоди від забудовника

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НАБУ: викрито посадовця ЗСУ на одержанні неправомірної вигоди від забудовника

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили посадовця Військової служби правопорядку ЗСУ на отриманні в 2021 році $2,2 млн за право будувати житло для військових, повідомляє НАБУ.

"У березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, до реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої "послуги" оцінив у $2,2 млн.

В НАБУ уточнюють, що $1,5 млн призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. "Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною", – зазначається в повідомленні.

"$700 тис. мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник), – інформують в НАБУ.

Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму $2 млн.

Учасникам схеми – посадовцю ЗСУ, забудовнику, співучасникам – повідомлено про підозру.

#зсу #набу_сап #всп
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