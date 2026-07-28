СБУ та Нацполіція затримали двох підлітків за підпали на замовлення ворога

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох 16-річних підлітків, які виконували замовлення РФ на підпали в Одесі та на Вінниччині.

"Серед основних "цілей" фігурантів були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як з’ясувало розслідування, агентами виявились завербовані ворогом 16-річні місцеві жителі, які потрапили у поле зору окупантів у телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

"Так, в Одесі затримано неповнолітнього, який за вказівкою куратора з рф підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону", – зазначають у відомстві.

У такий спосіб, за даними СБУ, ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, які живлять південний регіон України.

"Щоб виконати завдання ворога, фігурант спершу придбав у магазині легкозаймисту суміш, а далі на приміському транспорті дістався до місцевої електропідстанції і вчинив там підпал", – уточнюється в повідомленні.

На Вінниччині контррозвідники СБУ викрили неповнолітнього агента з міста Гнівань, який на замовлення ФСБ здійснив підпал авто Сил оборони.

"Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з рф підпалив позашляховик військового ЗСУ", – інформують в українській спецслужбі.

Для цього, як уточнюють в СБУ, фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив усередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед ФСБ.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" упродовж доби після вчинення ними підпалів.

Під час обшуків у затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з представниками країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

"СБУ вкотре нагадує: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це Службу безпеки України. Чат-бот "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot, тел.: 15-16 або 0 800 501 482, email: [email protected]", – наголошується в повідомленні.