Ліквідовано 2 нелегальні фабрики сигарет у Львівській та Харківській областях, що виробляли 130 тис. пачок на добу

Два підпільні виробництва сигарет у Львівській та Харківській областях ліквідовано детективами головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з оперативними працівниками департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється на сайті БЕБ у вівторок, фабрики працювали у промислових масштабах і могли виготовляти разом понад 130 тис. пачок сигарет на добу. Вартість вилученої продукції, обладнання, сировини та інших матеріалів перевищує 60 млн грн.

Зазначається, що на Львівщині група осіб облаштувала нелегальну фабрику в одному зі складських приміщень. Там встановили промислову виробничу лінію та організували повний цикл виготовлення сигарет з фільтром під виглядом продукції відомих міжнародних брендів. Потужність виробництва становила близько 70 тис. пачок сигарет на добу. Для безперервної роботи фабрику було обладнано промисловим генератором, а для працівників облаштували житлові приміщення безпосередньо на території виробництва.

Під час обшуків детективи вилучили виробничу лінію, 54 короби готових сигарет, 36 коробів тютюнової сировини, фільтр-палички, сигаретний папір, пакувальну плівку, фольгу, поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів та інше обладнання. Загальна вартість вилученого майна перевищує 50 млн грн.

Інша фабрика розташована на Харківщині. Там виготовляли сигарети без фільтра. Потужність виробництва становила близько 60 тис. пачок на добу. Виробництво працювало автономно завдяки промисловому генератору. Фігуранти приховували діяльність цеху та облаштували повний цикл виготовлення сигарет.

Під час слідчих дій вилучено виробниче обладнання, 117 коробів готової продукції, тютюнову сировину, сигаретний папір, поліграфічну продукцію та інші матеріали загальною вартістю понад 10 млн грн.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

БЕБ у понеділок, 27 липня, відзвітувало про викриття групи осіб, які організували підпільне вирощування, переробку та збут тютюнової продукції на Вінничині, де вилучено майна й сировини на понад 4,3 млн грн.

Також у липні завершене досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Львівщини, що організував підпільний цех із масового виробництва фальсифікованих тютюнових виробів і алкоголю. Під час обшуків у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили 40 тис. підроблених акцизних марок, близько 4,8 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю, виробничі верстати, десятки мішків і ящиків із тютюном, сигарети без марок акцизу, сотні тисяч порожніх гільз, 36 тис. корків, ємності зі спиртовмісною рідиною, ароматизатори та пакувальні матеріали.