Журналіста-розслідувача з hromadske випустили з ТЦК та вручили повістку на ВЛК – ЗМІ

Журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата, якого напередодні затримала поліція та супроводила до Київського міського ТЦК та СП, випустили з ТЦК та вручили повістку на проходження ВЛК, повідомляє hromadske.

За уточненням видання, затриманого журналіста відпустили того ж вечора.

"27 липня в Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Поліціянти зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, підставою для зупинки нібито стало порушення правил військового обліку журналістом. Водночас відповідно до документів, які є в розпорядженні редакції, жодних порушень правил військового обліку журналіст не має", йдеться у повідомленні видання на сайті.

За словами Євгенія Шульгата, співробітники поліції застосували щодо нього фізичну силу. У hromadske журналіст працював зокрема над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.

"Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", – сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

У поліції Києва прокоментували затримання журналіста. Там заявили, що поліціянти зупинили автомобіль, у якому їхав Шульгат, аби перевірити документи. Він, за версією правоохоронців, відмовився. За словами правоохоронців, вони доставили Шульгата до одного з районних ТЦК та СП. За попередньою інформацією поліціянтів, журналіст, мовляв, не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

У Київському міському ТЦК та СП підтвердили те, що Шульгата доставили до одного з районних центрів. Він, як стверджують у ТЦК, нібито "вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком". Нині його направили на проходження ВЛК, заявляють у ТЦК.

Журналіста hromadske Шульгата відпустили з ТЦК і надали повістку на проходження ВЛК.