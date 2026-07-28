Першу з п'яти сервісних зон відкрито біля прикордонного ПП "Рені-Джурджулешти"

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером відкрили першу сервісну зону для вантажного та легкового транспорту біля пункту пропуску "Рені – Джурджулешти", повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту у вівторок.

"Делегація відкрила зразкову сервісну зону для вантажного та легкового транспорту, яка допоможе впорядкувати транспортні потоки, покращити умови очікування для водіїв та зробити прикордонну логістику ефективнішою", – йдеться у повідомленнів телеграм.

Будівництво нової зони реалізовано за підтримки програми ЄС "Механізм сполучення Європи". "Це перший із п’яти таких майданчиків, які створюються для розвитку сучасної прикордонної інфраструктури", – підкреслюють у міністерстві.

Делегація також оглянула модернізовані міжнародні пункти пропуску "Старокозаче" та "Долинське" на кордоні з Молдовою.

"Логістика сьогодні – це основа економічної стійкості держави. Наше завдання – щоб транспортна інфраструктура працювала швидко, безперервно та на випередження", – зазначив Калашник під час поїздки.

Як підкреслюють у міністерстві, розвиток прикордонної інфраструктури є одним із пріоритетів державної політики. Уже модернізовано 10 міжнародних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, реалізуються масштабні проєкти на кордонах з країнами ЄС.

"Це дасть змогу збільшити пропускну спроможність, скоротити час перетину кордону та зробити міжнародну логістику швидшою й ефективнішою", – зазначили у відомстві.