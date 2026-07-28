ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку "Скеля" за жорстоке поводження з побратимами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині, повідомляє ДБР.

"Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх "покарати" за порушення дисципліни", – йдеться в повідомленні Бюро на сайті у вівторок.

За інформацією відомства, військовослужбовці завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Згідно з повідомленням, один із потерпілих втратив свідомість, його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

"Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами", – зазначають в ДБР.

Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

"У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку", – зауважують у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор ДБР Олексій Сухачов запевнив, що слідчі Бюро в межах розслідування нададуть належну правову оцінку діям всіх керівників 425-го окремого штурмового полку "Скеля", заяви від журналістів щодо можливих протиправних дій також не залишаться без уваги.

Як повідомлялося, в червні видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Одразу після публікації ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій щодо військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого було відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців і зазначив, що щодо кожного випадку йде перевірка.

Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію із смертями військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 21 липня повідомляв, що співробітники Офісу омбудсмана ще не завершили перевірку інформації про знущання з військових у 425 окремому штурмовому полку "Скеля", однак уже є одне кримінальне провадження.