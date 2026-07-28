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Чоловік загинув у Херсоні внаслідок обстрілу житлового кварталу

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Чоловік загинув у Херсоні внаслідок обстрілу житлового кварталу
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Ворожі війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житлові квартали Центрального району Херсону, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік, повідомили очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у вівторок.

"Близько 4.30 ворожі війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житлові квартали Центрального району, після першого прильоту чоловік вийшов подивитися та став жертвою удару", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також Шанько висловив світлий спомин херсонцю, який став черговою жертвою російських терористів.

#херсон #атаки_рф
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