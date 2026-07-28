Сили оборони уразили комбінат "Пріоритет" на території РФ – Генштаб ЗСУ

Вдень 27 липня та у ніч на 28 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки рф. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву РФ (Росрезерв) і є стратегічним об’єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення – призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Об’єкт розташовано на відстані понад 1300 км від українського кордону.

Крім того, українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим).

Уражено також склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", – наголосили в Генштабі.