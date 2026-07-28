СБУ: затримано таксиста з Краматорська, який коригував ворожі обстріли

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одного інформатора російської воєнної розвідки – завербованого ворогом таксиста із Краматорська, який коригував обстріли прифронтового міста та прилеглих територій, повідомляє СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, рашисти використовували свого поплічника для наведення ударів по запасних командних пунктах, логістичних складах та бойових позиціях Сил оборони", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, для виконання завдання ворога фігурант під виглядом робочих поїздок об’їжджав прифронтову місцевість та фіксував на гугл-карті пункти базування та маршрути руху українських військ.

"Зібрані відомості зловмисник через месенджер передавав своєму родичу – "зв’язковому" російського гру, який проживає в рф та співпрацює зі спецслужбою країни-агресора", – уточнюють в СБУ.

Співробітники Служби безпеки поетапно задокументували розвідактивність коригувальника, убезпечили локації Сил оборони і затримали агента за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено бойову гранату Ф-1 та смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.