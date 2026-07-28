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Негода залишила без світла 228 населених пунктів в п'яти областях – "Укренерго"

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Негода залишила без світла 228 населених пунктів в п'яти областях – "Укренерго"

Негода знеструмила 228 населених пунктів у п’яти областях, через атаки РФ без світла залишається частина споживачів у шести регіонах, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через несприятливі погодні умови (грози, град, пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлено 228 населених пунктів у п’яти областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській іПолтавській", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у вівторок

Згідно з ним, у кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

Водночас, зазначає НЕК, РФ продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

"Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях", – уточнила "Укренерго".

За її інформацією, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

В цілому в енергосистемі споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання – на ранок вівторка воно було вищим за показник понеділка на 6%. Це пояснюється хмарною погодою з дощем у частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

"Укренерго" закликає перенести користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

#знеструмлення #укренерго #негода
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