Поліція Буковини розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців

Поліція Буковини розшукує 54-річного чоловіка, який у вівторок вранці здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців, поранивши їх, після чого втік у напрямку лісового масиву.

Національна поліція України в телеграм-каналі повідомляє, що близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення санкціонованих слідчих дій у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

"Під час виконання процесуальних дій чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, унаслідок збройного нападу двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

"Поліцейські розшукують Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району. Прикмети розшукуваного: середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття", – зазначають в Нацполіції.

В повідомленні розміщено фотографію нападника.

За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку.

Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного негайно повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за номером 066-511-13-49.

"Закликаємо громадян не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний", – зауважують в поліції.

Тривають невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи. Про подальший перебіг розслідування буде повідомлено додатково.