До Національної системи дослідників подано понад 13 тис. заявок – Міносвіти

Міністерство освіти і науки України завершило збір інформації про результати наукової і науково-технічної діяльності, поданої науковцями до Національної системи дослідників України.

"Станом на 27 липня українські дослідники підписали і подали понад 13 000 заявок на участь у рейтингуванні. Заявки подали дослідники з усіх без винятку регіонів України. Серед них – 6 503 жінок і 6 500 чоловіків, 2 482 молодих учених, 366 ветеранів війни. До системи долучилися 8 161 представник закладів вищої освіти, 3 179 дослідників із державних наукових установ і 122 представники приватних наукових організацій", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, розподіл заявок за науковими напрямами має такий вигляд: національна безпека і оборона – 491 (3,8%); математика та статистика – 297 (2,3%); фізика, ядерна фізика та астрономія – 754 (5,8%); хімія, хімічні технології та фармація – 814 (6,3%); науки про Землю та навколишнє середовище – 637 (4,9%); біологія, біотехнології, медицина та реабілітація – 2 708 (20,8%); інформаційні технології та електроніка – 875 (6,7%); безпечна, чиста енергетика та енергоефективність – 283 (2,2%); механіка, механічна інженерія та машинобудування – 816 (6,3%); промислові і будівельні технології, логістика, транспорт – 596 (4,6%); сільськогосподарські та ветеринарні науки – 874 (6,7%); розвиток людського капіталу, соціальні науки та журналістика – 899 (6,9%); економічні перетворення, бізнес, адміністрування та право – 1 509 (11,6%); гуманітарні науки і мистецтво – 1 456 (11,2%).

Лідери за регіонами є Київ (3628), Харківська (1870), Львівська (1616), Дніпропетровська (718) та Одеська (565) області.

"Тепер розпочинається не менш важливий етап – верифікація даних. Саме підтверджені результати стануть основою для формування рейтингів і призначення державних стипендій найрезультативнішим науковцям", – розповіли в Міносвіти.

Зазначається, що система враховуватиме лише підтверджені результати наукової діяльності, і після завершення верифікації буде сформовано два рейтинги: загальний рейтинг дослідників та окремий рейтинг молодих учених.

Далі за результатами рейтингування науковці з найвищими позиціями зможуть отримати державні стипендії: 190 млн грн передбачено на виплати у 2026 році; 2 650 найрезультативніших науковців отримають підтримку, серед них 50% молодих учених; 10 тис. грн щомісяця – розмір стипендії, яку виплачуватимуть протягом двох років.

URIS (Національна електронна науково-інформаційна система) – державна цифрова платформа для збору, верифікації та аналізу даних про наукову діяльність в Україні. Вона об’єднує інформацію про науковців, установи та результати досліджень, а також допомагає автоматизувати процеси у сфері науки та інновацій.