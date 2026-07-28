За обстріл ЗАЕС винесено вироки шістьом командирам Росгвардії – генпрокурор

Суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни двох генерал-майорів та чотирьох командирів батальйонних тактичних груп Росгвардії і засудив кожного до 12 років позбавлення волі заочно за обстріл Запорізької АЕС у 2022 році, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі у вівторок генпрокурор поінформував, що у ніч із 3 на 4 березня 2022 року російські війська здійснили штурм ЗАЕС. "Під прикриттям танків та важкої бронетехніки окупанти протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива", – нагадав він.

За словами Кравченка, попри попередження про ризик техногенної катастрофи, обстріли не припинялися.

"На території станції виникла пожежа, було пошкоджено критично важливі мережі та комунікації. Російські військові не допускали рятувальників до ліквідації пожежі, а працівники ЗАЕС залишалися заблокованими на своїх робочих місцях", – наголосив генпрокурор.

Кравченко повідомив, що експерти підтвердили: дії окупантів могли призвести до руйнування захисних бар’єрів реакторів і масштабного викиду радіоактивних речовин, – наслідки такого сценарію могли зачепити не лише Україну, а й інші держави Європи.

"Суд встановив, що штурмом керували двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйонних тактичних груп росгвардії. Вони координували дії підрозділів та забезпечували застосування зброї під час захоплення станції", – зауважив український генпрокурор.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав усіх шістьох винними у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного засуджено до 12 років позбавлення волі.

Вирок ухвалено в порядку спеціального судового розгляду.