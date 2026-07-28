Росіяни вдарили КАБами по Сумах, постраждало 6 людей, серед них діти – ДСНС

У Сумах російські керовані авіабомби вдарили по житловому сектору на околиці міста, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Постраждали шестеро людей – троє дітей і троє дорослих", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Рятувальники обстежили місце влучання та допомогли громадянам.
Крім того, росіяни атакували об’єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що спалахнула.
У Недригайлові ударний безпілотник поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо, трьох людей травмовано.
У Степанівській та Сумській громадах під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства. Рятувальники ліквідували всі виявлені осередки горіння.