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Росіяни вдарили КАБами по Сумах, постраждало 6 людей, серед них діти – ДСНС

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Росіяни вдарили КАБами по Сумах, постраждало 6 людей, серед них діти – ДСНС

У Сумах російські керовані авіабомби вдарили по житловому сектору на околиці міста, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Постраждали шестеро людей – троє дітей і троє дорослих", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Рятувальники обстежили місце влучання та допомогли громадянам.

Крім того, росіяни атакували об’єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що спалахнула.

У Недригайлові ударний безпілотник поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо, трьох людей травмовано.

У Степанівській та Сумській громадах під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства. Рятувальники ліквідували всі виявлені осередки горіння.

#атаки_рф #дснс #суми
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