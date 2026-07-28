Депутати пропонують Раді зберегти в 2027р модель НМТ із чотирма предметами

Депутати на чолі з головою комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком пропонують Верховній Раді України визначити правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року.

"Пропонуємо зберегти модель національного мультипредметного тесту із чотирма предметами. Водночас конкретний формат проведення вступних випробувань, з урахуванням безпекової ситуації та організаційних можливостей, визначатиме Міністерство освіти і науки України. Такий підхід дозволяє поєднати законодавчу визначеність із необхідною гнучкістю під час ухвалення управлінських рішень", – написав Бабак в телеграм-каналі, коментуючи законопроєкт №15440 від 24 липня.

Він зазначив, що для Комітету важливо ухвалити відповідні норми та правила заздалегідь.

"Це питання передбачуваності та довіри до системи освіти. До того ж наші діти та освітяни мають знати заздалегідь до чого готуватися", – додав депутат.

Таким чином даний законопроєкт є аналогічним до урядового проєкту закону №15254, який був відкликаний через зміну Кабінету міністрів.

Авторами законопроєкту є Бабак і ще 9 депутатів, зокрема Мар’яна Безугла (позафракційна), Георгій Мазурашу ("Слуга народу"), Марія Мезенцева-Федоренко ( "Слуга народу").

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів України подав до Верховній Раді України законопроєкт щодо унормування умов вступної кампанії і скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2027 році. Проєктом документом передбачалося, що як і в поточному році, конкурсний відбір на навчання до університетів буде здійснюватися за результатами НМТ та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках. Зокрема передбачалося, що як і 2025-2026 роках вступники складатимуть тестування з чотирьох навчальних предметів – "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література"). У зв’язку зі зміною уряду, 16 липня даний законопроєкт було відкликано.

На початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і прем’єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.