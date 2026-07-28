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Події

В Одесі стався вибух в Пересипському районі, постраждав чоловік – поліція

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В Пересипському районі Одеси у вівторок, 28 липня, близько восьмої години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вул. Семена Палія, повідомляє пресслужба поліції Одещини.

"Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці. Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула", – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Після з’ясування всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

#нацполіція #одеса #вибух
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