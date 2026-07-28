Ferrexpo повідомила про влучання РФ у судно із 55 тис. тонн окатків, закриття моря та загострення із ліквідністю

Російські безпілотники пошкодили в українських водах Чорного моря судно із 55 тис. тонн окатків гірничорудної компанії Ferrexpo, подальші постачання продукції на експорт морем у найближчому майбутньому неможливі, що призвело до суттєвого негативного впливу на ліквідність цієї компанії, основні активи якої розташовані в Україні.

"Внаслідок триваючих атак безпілотників та ракет у порту та навколо нього, а також на завантажені судна, що відправляються з українських портів, Група не очікує можливості завантажувати додаткові судна цим експортним маршрутом у найближчому майбутньому, враховуючи, що судновласники надали завчасне повідомлення про скасування своїх суден", – йдеться у повідомлені Ferrexpo у вівторок.

Згідно з ним, через обстріл загинув член екіпажу судна, що перевозило продукцію групи, тоді як інші моряки були врятовані.

"Ці збої призвели до суттєвого негативного впливу на ліквідність Групи. Зараз Група прогнозує, що матиме достатньо вільних доступних грошових коштів для роботи до кінця серпня 2026 року", – зазначається у релізі.

Згідно з ним наразі Ferrexpo має приблизно 189 тис. тонн окатків, призначених для відвантаження, з яких 55 тис. тонн високоякісних DR-окатків (FDP) на ураженому судні та приблизно 90 тис. DR-окатків на складі. Вартість виробництва та доставки цих запасів компанія оцінює приблизно у $20 млн. Судно наразі залишається на плаву, проте стан вантажу та структурна цілісність судна залишаються невідомими. Докладаються зусилля для потенційного порятунку судна, проте така операція залишається складною за нинішніх умов, сказано у повідомлені.

Наголошується, що Ferrexpo зробила відповідні повідомлення в рамках свого чинного страхового покриття та співпрацює з відповідними сторонами для врегулювання таких претензій.

Компанія нагадала, що після оптимізації свого асортименту продукції у бік продажу FDP у другому кварталі цього року вона виробляла FDP та експортувала продукцію для задоволення попиту клієнтів у регіоні Близького Сходу. Ferrexpo прогнозувала збільшення продажів FDP на експорт з портів Чорного моря у другій половині 2026 року, але як прямий наслідок інциденту з судном та пов’язаного з ним скасування судозаходів тепер компанія очікує, що цей маршрут буде недоступний у найближчому майбутньому.

Зазначається, що рада директорів наразі оцінює кілька операційних та фінансових сценаріїв, щоб спробувати пом’якшити негативний вплив, і додаткова інформація буде надана за потреби. У тому числі вона продовжує працювати зі своїми консультантами, щоб мати змогу терміново розпочати залучення щонайменше $100 млн у власний капітал для підтримки оборотного капіталу.

Як повідомлялося, Ferrexpo в січні-червні поточного року виробила 1 млн 385,1 тис. тонн окатків, що на 36% нижче проти січня-червня минулого року, але у II кварталі наростила на 64% виробництво цієї продукції у порівнянні з I кварталом – до 860,213 тис. тонн. В 2025 році компанія скоротила виробництво окатків на 47% – до 3 млн 221,5 тис. тонн.

Станом на 30 червня 2026 року чиста грошова позиція групи (за вирахуванням зобов’язань за договорами оренди) становила приблизно $21 млн проти $25 млн на 31 березня 2026 року та $47 млн на 31 грудня 2025 року.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність.