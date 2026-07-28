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В Чернівецькій області чоловік відкрив вогонь із рушниці по поліцейських, двох правоохоронців поранено

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В Чернівецькій області чоловік відкрив вогонь із рушниці по поліцейських, двох правоохоронців поранено
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Поліція Чернівецької області розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій, повідомляє пресслужба поліції.

"Сьогодні, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Для встановлення місцеперебування та затримання озброєного правопорушника на території області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції.

"Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомте на спецлінію "102". Самостійно вживати заходів щодо затримання озброєної особи не слід", – наголосили правоохоронці.

Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи. Про подальший перебіг подій буде повідомлено додатково.

#нацполіція #чернівецька_область #стрілянина
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