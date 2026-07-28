Окупанти на ранок вівторка завдали понад 1 тис. ударів по Запорізькій області, потерпали й інші регіони України

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 1 тис. ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали 14 людей, з них троє дітей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. 14 людей, у тому числі троє дітей, поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному, Долинці.

За його словами, 824 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Сонячне, Розумівку, Канівське, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Купріянівку, Миролюбівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Косівцеве, Верхню Терсу, Лугівське. Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Лук’янівскому, Малій Токмачці, а 263 артудари прийшлися по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Косівцевому.

Крім того, надійшло 161 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Понад 30 разів російські атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина постраждала. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками і артилерією", – написав він у телеграм.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській і Покровській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, магазин. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. У Покровській громаді на Синельниківщині та у Вербківській Павлоградського району сталися пожежі. У Кам’янському районі під ударом була Верхівцевська громада. Пошкоджена інфраструктура.

У ніч на вівторок російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумах, унаслідок чого постраждали шестеро людей, з них троє дітей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами", – написав він у телеграм.

За словами Григорова, в лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Крім того, внаслідок удару російських авіабомб знищено та пошкоджено приватні будинки.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками різних типів по Харкову і 18 населених пунктах області, одна людина загинула, 14 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків травмовано 49-річного чоловіка і 46-річну жінку, зазнали гострої реакції на стрес 67-річний чоловік і 28-річна жінка; у м. Балаклія загинув 58-річний чоловік, зазнали поранень 8 людей; у м. Лозова поранено чоловіків 63 і 56 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У Балаклії Харківської області тривали роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу та надання допомоги постраждалим, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні у Балаклії тривали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу та надання допомоги постраждалим мешканцям", – написав раніше Синєгубов у телеграм.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад, заклад освіти, адміністративну будівлю, магазин, п’ятиповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Фахівці вже обстежили пошкодження, закрили близько 50 вибитих віконних контурів і продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Постраждалі отримують OSB-плити, ESK-набори для екстреного ремонту житла, непродовольчі набори, а також психологічну й юридичну підтримку.

За інформацією начальника ОВА, допомогу вже отримали 26 домогосподарств, у яких проживають 40 людей. Окрему підтримку надали Балаклійській центральній лікарні.