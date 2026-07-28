Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД

Маркетплейс Wildberries після розголосу не припинив продаж товарів для російської армії, чим підтвердив, що його склади є військовими об’єктами, повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

"Маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. З каталогу зник тег "все для "сво", однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі "Спорт", FPV-дрони та комплектуючі – серед техніки. За відповідними пошуковими запитами надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.

"Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини", – повідомили в ЦПД.

Як повідомлялося, в 1-му окремому центрі СБС підтвердили ураження складу Wildberries у Росії площею 188 тис. кв м. Раніше OSINT повідомляли про пожежі на складах Wildberries у Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області РФ.