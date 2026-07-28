Зеленський прибув до США, зустріч з Трампом очікується о 16:30 за Києвом

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у США, де планується його участь у похоронах сенатора Ліндсі Греса, а також зустріч з президентом Дональдом Трампом.

"Вже у Сполучених Штатах Америки", – йдеться у телеграм-каналі президента.

Як повідомляється, у графіку президента заплановані зустрічі з Трампом, його командою і тими, хто може підтримати захист України.

Зеленський наголосив, що пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. "Мир повинен стати ближче", – підкреслив він.

"Звісно, від імені всієї України вшануємо пам'ять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", – зазначив Зеленський.

Між тим, згідно публічного розкладу президента США, зустріч двох лідерів очікується о 16:30 (за київським часом).

Як повідомляло видання The Hill, зустріч заплановано на 18:00 вівторка за місцевим часом (1:00 за Києвом) в Капітолії США.