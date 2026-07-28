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ППО України збила 107 зі 137 ворожих цілей, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев'яти локаціях

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ППО України збила 107 зі 137 ворожих цілей, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев'яти локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 107 зі 137 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 28 липня (з 18:00 27 липня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 

#цілі #пс_зсу #ліквідація
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