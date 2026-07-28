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Унаслідок удару КАБами по Сумах постраждали шестеро людей, серед них троє дітей

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Унаслідок удару КАБами по Сумах постраждали шестеро людей, серед них троє дітей
Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумах в ніч на вівторок, унаслідок чого постраждали шестеро людей, з них троє дітей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, в лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, попередньо, у нього неважкі ушкодження.

Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Також унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки.

 

#сумська_область #обстріли
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