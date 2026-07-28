Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1560 окупантів, один танк, 71 артсистему, шість бронемашин, 1755 БПЛА, а також 552 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб, танків – 12 226 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од, артилерійських систем – 46 902 (+71) од, РСЗВ – 1 970 (+1) од, засоби ППО – 1 519 (+0) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од, крилаті ракети – 4 950 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од, спеціальна техніка – 4 476 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.