РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, одна людина постраждала

Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина постраждала. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками і артилерією", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській і Покровській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, магазин. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Покровській громаді на Синельниківщині та у Вербківській Павлоградського району сталися пожежі.

У Кам'янському районі під ударом була Верхівцевська громада. Пошкоджена інфраструктура.