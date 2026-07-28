Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, одна людина постраждала

1 хв читати
Додати як джерело
РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, одна людина постраждала
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина постраждала. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками і артилерією", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській і Покровській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, магазин. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Покровській громаді на Синельниківщині та у Вербківській Павлоградського району сталися пожежі.

У Кам'янському районі під ударом була Верхівцевська громада. Пошкоджена інфраструктура.

 

#дніпропетровська #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія надала України технології РЕБ для захисту дронів – зустріч Зеленського з Бернемом

Велика Британія надала України технології РЕБ для захисту дронів – зустріч Зеленського з Бернемом

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії …

Читати
Викрито групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС за підозрою в розкраданні 37 млн грн пожертв на підтримку України – НАБУ

Викрито групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС за підозрою в розкраданні 37 млн грн пожертв на підтримку України – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерств…

Читати