Росіяни атакували Запорізьку область, 14 людей постраждали, з них троє дітей

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 1000 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали 14 людей, з них троє дітей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. 14 людей, у тому числі троє дітей, поранено внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному, Долинці.

За його словами, 824 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Сонячне, Розумівку, Канівське, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Купріянівку, Миролюбівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Косівцеве, Верхню Терсу, Лугівське.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Лук'янівскому, Малій Токмачці, а 263 артудари прийшлися по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Косівцевому.

Крім того, надійшло 161 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.