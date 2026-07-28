Усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським – ЗМІ

Усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про санкції проти Росії, передає видання The Hill.

Як повідомляється, зустріч запланована на 18:00 вівторка за місцевим часом (за Києвом о 1:00 ночі – ІФ-У) в Капітолії США.

Зустріч відбувається на тлі розгляду Сенатом законопроекту, який передбачає запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та її торговельних партнерів у відповідь на продовження агресії Москви проти України.

Зеленський перебуває у Вашингтоні для участі у похороні сенатора Ліндсі Грема, (республіканець від Південної Кароліни), який був одним з авторів законопроекту про санкції та ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України в Конгресі. Одна з останніх зустрічей Грема була зустріч із Зеленським у Києві 10 липня.

Цей законопроект, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно, стане предметом обговорення на зустрічі. Президент Трамп також схвалив законопроект про санкції та запросив включити до нього розширення санкцій проти Ірану та "Хезболли" на Близькому Сході.

The Hill повідомляє, що протягом кількох місяців невеликі групи сенаторів США зустрічалися з українським президентом, щоб обговорити питання надання допомоги Києву та запровадження додаткових санкцій проти Росії. У лютому в Мюнхені з Зеленським зустрілася велика група представників обох партій, а деякі сенатори зустрічалися з ним під час його попередніх візитів до Вашингтона.

У вівторок також запланована зустріч Зеленського і Трампа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок відвідає Вашингтон для участі в похоронах сенатора Ліндсі Грема, а також може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, формат якої наразі узгоджується, повідомив кореспондент Deutsche Welle у США Михайло Комадовський.

Раніше зазначалося, що президент США Дональд Трамп прогнозував, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема, який помер 12 липня після чергового взиту до України, але буде доповнений санкціями проти Ірану та терористичної організації "Хезболла".

Як повідомлялося у п'ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.

13 липня CNN в посиланням на неназваного представника Білого дому повідомив, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ, ініційованого Гремом, і це може полегшити просування законопроєкту в Сенаті.

Законопроєкт надасть Трампу можливість запроваджувати високі мита на імпорт в країн, які купують російську нафту, природний газ і уран, з метою посилення економічного тиску на РФ у зв'язку з війною проти Украни.