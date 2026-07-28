28 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 липня відзначають День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена.

День 1615 Російська агресія - Day 1615 Russian aggression

День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні

28 липня Україна відзначає важливу пам’ятну дату — День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день затверджено Верховною Радою постановою №4558-ІХ від 22 липня 2025 року як відповідь на ініціативу громадськості та національний обов’язок — вшанувати героїв, які стали жертвами жорстокого полону та воєнних злочинів, скоєних російською федерацією.

Цю дату обрано не випадково. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили один із найжахливіших терактів у сучасній історії України — вибух у колонії №120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. У результаті атаки, яка знищила барак, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, ще понад 130 були поранені. Більшість із них були героями "Азовсталі", які, виконуючи наказ вищого командування, вийшли з оточення з надією на збереження життя згідно з міжнародними гарантіями. Проте замість захисту отримали смерть.

Цей злочин є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, Конвенції ООН проти катувань і Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Але найперше — це удар по основах людяності.

Росія системно перетворила жорстоке поводження з полоненими на інструмент війни — елемент терору, пропаганди та шантажу. Зафіксовані тортури струмом, сексуальне насильство, відсутність медичної допомоги, заборона зв’язку з рідними. Це не винятки — це частина організованої політики агресора. Війна триває й росія продовжує вчиняти злочини щодня.

Встановлення цього дня на державному рівні — жест поваги, вдячності та відповідальності. Це сигнал для всього світу: українці не забувають своїх героїв. Ми пам’ятаємо не лише тих, хто загинув на полі бою, а й тих, хто потрапив у полон і мужньо пережив найтемніші сторінки війни — або не встиг повернутися.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щорічно 28 липня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Таку дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2011 році. Дата святкування обрана на честь дати народження лікаря з США на ім’я Барух Самюель Блумберг, котрий з’явився на світ саме цього дня у 1925 році. Блумберг зробив відкриття гепатиту B, за що отримав Нобелівську премію.

Всесвітній день охорони природи

28 липня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Всесвітній день охорони природи. Його мета — привернути увагу до необхідності захисту природних ресурсів й екосистем. Свято закріплене після Конференції ООН з питань довкілля в Стокгольмі (1972) — дня, коли також було прийнято Конвенцію про охорону світової спадщини. З того часу цей день став сигналом — ми маємо берегти природу, інакше можемо втратити її назавжди.

Народилися в цей день:

570 років від дня народження Якопо Саннадзаро (1456–1530), італійського письменника;

100 років від дня народження Володимира Тихоновича Зінича (1926–2016), українського етнографа, етнолога;

90 років від дня народження Олександра Павловича Косинова (1936–2005), українського кінорежисера, сценариста;

80 років від дня народження Рoмана Петришина (1946), українського та канадського сoцioлoга, грoмадського дiяча;

80 років від дня народження Михайла Федотовича Слабошпицького (1946–2021), українського письменника, прозаїка, публіциста, критика, літературознавця, громадського діяча.

Ще цього дня:

1914 - Початок Першої світової війни;

1916 - Заборона імпорту опіуму і кокаїну до Великої Британії;

1917 - Мала Рада УНР затвердила особовий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 - Введення поштових індексів і встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1991 - Створено Спілку офіцерів України;

1992 - В Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 - Ухвалення Конституції Молдови;

2014 - Українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Церковне свято

День пам'яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

Цього дня православна церква вшановує апостолів від сімдесяти, обраних учнями Ісуса Христа серед семи дияконів.

Дванадцять апостолів скликали своїх учнів і веліли обрати сімох осіб, які б опікувалися вирішенням побутових питань, дбали про щоденні потреби, роздавали милостиню стражденним - для того, щоб самі апостоли могли приділяти більше уваги поширенню слова Божого. Обрано було Стефана, Пилипа, Никанора, Тимона, Миколу, Прохора і Пармена.

За переказами, Прохор був супутником апостола Петра, а згодом став єпископом Нікомедії і постраждав за Христа в Антіохії.

Пармен із особливою ретельністю виконував доручення апостолів і служив під час трапези, але помер ще до того, як учні Христа покинули Єрусалим. Утім, існує й інша версія: начебто Пармен проповідував Євангеліє в Македонії і закінчив життя мученицькою смертю за часів імператора Траяна.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.

З прикмет цього дня:

Багато роси вранці — день буде ясний та теплий. Дощ із самого ранку — скоро розпогодиться і встановиться сонячна погода. Мерехтіння зірок уночі — вдень варто чекати на грозу. Південний вітер — принесе сильну спеку. Хмари пливуть високо — погода буде сухою і теплою

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