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У Балаклії триває ліквідація наслідків російського обстрілу та допомога постраждалим – Синєгубов

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У Балаклії Харківської області тривали роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу та надання допомоги постраждалим, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні у Балаклії тривали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу та надання допомоги постраждалим мешканцям", – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад, заклад освіти, адміністративну будівлю, магазин, п'ятиповерховий житловий будинок та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Синєгубов повідомив, що фахівці вже обстежили пошкодження, закрили близько 50 вибитих віконних контурів і продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Постраждалі отримують OSB-плити, ESK-набори для екстреного ремонту житла, непродовольчі набори, а також психологічну й юридичну підтримку.

За інформацією начальника ОВА, допомогу вже отримали 26 домогосподарств, у яких проживають 40 людей. Окрему підтримку надали Балаклійській центральній лікарні.

Джерело: https://t.me/synegubov/24279

#обстріл #харківська #ліквідація
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