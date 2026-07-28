Підтримка України Британією залишається непохитною – Кислиця

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що Велика Британія зберігає непохитну підтримку України, підбивши підсумки короткого візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

"Це був короткий візит до Великої Британії, що тривав менше ніж шість годин. Маю честь бути в делегації Володимира Зеленського, яка стала першою іноземною делегацією на чолі з лідером держави, що відвідала Велику Британію з моменту вступу на посаду", – написав Кислиця у соцмережі Х.

Він подякував жителям Помпея за теплий прийом і гостинність, зазначивши, що під час візиту сторони обговорили низку важливих питань, робота над якими триватиме.

"Непохитна підтримка України Великою Британією справді вражає", – наголосив Кислиця.

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/2081814921243951510