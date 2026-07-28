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Внаслідок нічних атак РФ на Сумщині поранено чотирьох людей, триває рятувальна операція – ОВА

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Російські війська вночі завдали ударів по Сумах і селищу Недригайлів Сумської області, унаслідок атак є постраждалі, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Суми. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці міста. Медики надають допомогу постраждалому. Триває рятувальна операція", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, у Недригайлові російські війська атакували ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

"Попередньо, поранені троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу", – зазначив начальник ОВА.

Григоров додав, що всі наслідки російських атак уточнюються.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2987

#сумська #постраждалі #атака
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