Внаслідок нічних атак РФ на Сумщині поранено чотирьох людей, триває рятувальна операція – ОВА

Російські війська вночі завдали ударів по Сумах і селищу Недригайлів Сумської області, унаслідок атак є постраждалі, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Суми. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці міста. Медики надають допомогу постраждалому. Триває рятувальна операція", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, у Недригайлові російські війська атакували ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

"Попередньо, поранені троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу", – зазначив начальник ОВА.

Григоров додав, що всі наслідки російських атак уточнюються.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2987