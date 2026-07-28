Сили безпілотних систем за три доби уразили 18 енергетичних вузлів, 14 з них у Криму – Мадяр

Українські підрозділи Сил безпілотних систем протягом 25-27 липня уразили 18 енергетичних вузлів, з яких 14 на території тимчасово окупованого Криму, повідомив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Він додав, що загалом із 1 до 27 липня українські оператори безпілотних систем відпрацювали по 154 енергетичних цілях. За словами "Мадяра", наслідком атак стали перебої з електропостачанням у Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших населених пунктах окупованого півострова.

Серед уражених об'єктів він назвав електропідстанцію 330 кВ "Сімферопольська", підстанцію 220 кВ "Бахчисарай", яка, за його словами, була атакована двічі за три дні, а також низку підстанцій класу 110 кВ, зокрема "Лучова", "Капсель", "Нива", "Новоозерна", "Перевальне", "Судак", "Дозорне", "Жайворонки", "Скворцове", "Алушта", "Артек" і "Ближні Камиші".

Крім того, за інформацією Мадяра, удари були завдані по електропідстанціях у Гончарівці Луганської області, Тавричанці та Таврії Херсонської області, а також у Новому Світі Донецької області.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/2663