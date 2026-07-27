Масовість фейків свідчить про інформаційну операцію проти Драпатого – Генштаб

Масовість фейків вказує на цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, заявив речник генерального штаба Дмитро Лиховій.

"З огляду на масовість фейків, все це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома. Яка йде паралельно зі смішними звинуваченнями в "расизмі" на підставі цілком адекватного антиросійського інтерв'ю 2023 року", – написав він у Facebook.

Лиховій зазначив, що побачив у соцмережах у перші дні роботи нового головкома нагромадження фейкових планів і обіцянок, обливання сиропом, щоб пізніше облити брудом і звинуватити у балабольстві.

За словами речника, учорашній фейковий акаунт Драпатого у соцмережі Х вже заблокували за допомогою Мінцифри.

Він додав, що в понеділок вже пішла нова хвиля, зокрема, з'являються сфальшовані сторінки псевдо-Драпатого в Тредс, множиться хайп у Facebook.

Лиховій пише, що військові експерти розносять зі сторінок ботів написане ШІ оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого головнокомандувачів.

"Уже живе своїм життям придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок", – зауважив речник Генштабу.

Лиховій спростував інформацію про аудит в ТЦК. І зазначив, що прийняття посади і входження в курс справ виглядає інакше.

"Про фонд, сварку, ТЦК – теж неправда. У тредсі Драпатого немає, додаткові акаунти в соцмережах він створювати не збирається", – каже офіцер генштабу.

Він закликав журналістів і всіх користувачів соцмереж вдумливо перевіряти правдивість розміщеної певним акаунтом інформації та яку мету переслідує його автор.

Як повідомлялося, верифікований акаунт у соцмережі X "Михайло Драпатий. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine" насправді не належить Драпатому, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у неділю.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.lykhoviy/posts/pfbid09PaMoaFQnaEGGGsDxJw6Vs9TeQEMzDruvDP2XRm3AHJPkK9khe2H4KLufVoPCo6Kl?rdid=G33DHGjwxZbzjm63#