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Кількасот людей у понеділок знову протестували в Києві проти звільнення Федорова з поста міністра оборони

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Кількасот людей у понеділок знову протестували в Києві проти звільнення Федорова з поста міністра оборони
Фото: Інтерфакс-Україна / Дмитро Кошовий

Кількасот людей у понеділок ввечері знову вийшли на "картонковий" протест в Києві біля театру ім. І.Франка, вимагаючи скасувати рішення про звільнення Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на 12-й день протесту він став менш чисельним, хоча точну кількість його учасників підрахувати важко, бо одні люди підходять, а інші йдуть.

Акція протесту на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента, на 12-й день протесту він став менш чисельним

Традиційно навколо чергує поліція діалогу, мітинг проходить мирно та без якихось-небудь ексцесів. При вході на площу охочі можуть взяти картонки та на них висловити свою думку щодо ситуації, що виникла. Значна частина таких картонок розкладена у сквері на траві.

Основною вимогою протестуючих залишається повернути Федорова на посаду міністра оборони. Серед інших закликів учасників, які вони вигукували, – "Раду на роботу", "На війні нема канікул", "Нам потрібен русоріз", "Влада – це народ", тощо.

Згідно із відео, яке розмістив ексрадник Федорова Сергій Стерненко у телеграм, десятки людей також продовжували збиратися в інших містах – Львові, Рівному, Одесі, Харкові, серед іншого вони вигукували "Федоров, Драпатий – нас не подолати", що перекликається із одним з головних закликів Помаранчевого майдану 2004 року "Разом на багато – нас не подолати".

Минулого тижня ініціатори протестів заявляли про паузу у три дні для перегляду рішення про звільнення Федорова та анонсували, що в іншому випадку у п'ятницю, 24 липня, мітинг знову збереться та стане початком безстрокової акції протесту до призначення Федорова міністром оборони. Втім, акція 24 липня зібрала кратно менше людей, аніж тижнем раніше, коли ще не було рішення президента про призначення новим Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Федоров висловив вдячність президенту Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

Верховна Рада з минулого тижня взяла паузу у проведенні пленарних засідань, які, як очікується, вони відновляться 18 серпня.

Президент Зеленський почав цей тиждень з візиту до Великої Британії, звідки, як планується, він полетить до США, де прийме участь у церемонії прощання та поховання американського сенатора Ліндсі Грема та зустрінеться із президентом Дональдом Трампом.

#міноборони #протест #звільнення
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