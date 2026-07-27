Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого затримали з ножем під час акції проти відставки Федорова у Львові – поліція

Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого затримали з ножем під час акції проти відставки Михайла Федорова у Львові, повідомила пресслужба Національної поліції Львівської області.

"Поліція встановила особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові. Затриманий – 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров'я", – сказано в повідомленні у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові.

За попередньою інформацією поліції, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

Наразі вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.

Водночас, депутат місцевої ради Ігор Зінкевич повідомив, що попередньо чоловік хотів напасти на учасників акції.

Джерела: https://www.facebook.com/100064853404085/posts/1485362743635492/?mibextid=wwXIfr&rdid=Q5tTsVgUAzlWO511#

https://t.me/zinkevich_igor/30883