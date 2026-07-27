Сибіга подякував Польщі за затримання двох нападників на українців, третього ще розшукують

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польським правоохоронцям і владі за оперативне затримання зловмисників, які побили українців, та висловив сподівання на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування, а також справедливе покарання винних.

"Польські правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Третього шукають. Очікуємо на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він подякував польській владі, правоохоронним органам та меру Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну, принципову та своєчасну реакцію.

"Україна й надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам України", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях.

"Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога", – наголосив він.

Як повідомлялося, поліцейські у Врославі (Польща) заарештували двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський (Marcin Kierwiński).

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого, за інформацією у мережі, постраждала українська пара.

Раніше у мережі з'явилась інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині. Про це повідомила мати постраждалої в Threads.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2081814876385608177?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg