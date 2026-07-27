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Затриманий журналіст Hromadske не пройшов вчасно ВЛК, чим порушив правила військового обліку – ТЦК

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Затриманий журналіст видання Hromadske Євгенія Шульгат порушив правила військового обліку, не пройшовши військово-лікарську комісію, пояснили у Київському міському ТЦК та СП.

"27.07.2026 Євгеній Шульгат був доставлений представниками Національної поліції до одного з РТЦК та СП міста Києва, як порушник військового обліку. Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК.

"Закликаємо громадськість користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та утримуватися від поширення недостовірних повідомлень", – зазначили в ТЦК.

Як повідомлялося, поліція затримала журналіста Hromadske Євгенія Шульгата у понеділок в Києві. В редакції також стверджують, що відповідно до документів "жодних порушень правил військового обліку журналіст не має".

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1341845201453442&id=100068839255515&mibextid=wwXIfr&rdid=jLRqI1y3Z14AQEcJ#

#порушення #влк #журналіст
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