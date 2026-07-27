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У Польщі затримали двох підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві

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У Польщі затримали двох підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві
Фото: https://www.facebook.com/marcinkierwinski

Поліцейські у Врославі (Польща) заарештували двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський (Marcin Kierwiński).

"Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські заарештували двох чоловіків, підозрюваних в участі у жорстокому побитті громадян України", – написав він у Facebook.

За словами польського глави МВС, затримані мали судимості. Одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Як повідомлялося, генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого, за інформацією у мережі, постраждала українська пара.

Раніше у мережі з'явилась інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині. Про це повідомила мати постраждалої в Threads.

 

#польща #інцидент #затримання
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