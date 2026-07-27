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Двоє постраждалих у Харкові через удар БпЛА по автівці

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Двоє постраждалих у Харкові через удар БпЛА по автівці

Російський безпілотник поцілив у автівку в Київському районі Харкова, постраждали двоє людей.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

 

#харків #постраждалі #бпла
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