Двоє постраждалих у Харкові через удар БпЛА по автівці

Російський безпілотник поцілив у автівку в Київському районі Харкова, постраждали двоє людей.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Російський безпілотник поцілив у автівку в Київському районі Харкова, постраждали двоє людей.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата у понеділок в Києві. "Поліціянти зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нь…
Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії …
Розкрадання донорських коштів, вчинене злочинною групою на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, було викрите в тому числі завдяки проведеному в мініст…
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерств…
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Енді Бернемом. "Прибув до Великої Бр…
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва…