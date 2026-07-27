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ОБСЄ засудила повторні російські удари по українських медіа в Сумах та Запоріжжі

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Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Ян Браату висловив глибоку стурбованість російськими ударами по офісу газети "Білопільщина" на Сумщині і нагадав, що журналісти мають статус цивільних осіб.

"Я глибоко стурбований черговими ударами російських дронів 23 та 24 липня, які, за повідомленнями, завдали серйозної шкоди офісу "Білопільщини" та призвели до поранення працівниці ЗМІ. Бажаю їй якнайшвидшого одужання", – написав Браату в соцмережі Х.

Він наголосив, що це вже вшосте, коли це ЗМІ зазнало російських повітряних ударів.

Крім того, нещодавні російські атаки зачепили й приміщення інших місцевих ЗМІ: 17 липня було пошкоджено "Кордон.Медіа" в Сумах, а 21 липня – "Інформ.zp.ua" у Запоріжжі.

"Вже вдруге цього місяця я мушу наголосити: журналісти та працівники ЗМІ мають статус цивільних осіб згідно з міжнародним гуманітарним правом і не можуть бути ціллю атак. Положення міжнародного гуманітарного права мають дотримуватися", – резюмував Браату.

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Браату за увагу до нападів Росії на українські ЗМІ і наголосив, що повторні атаки є цілеспрямованими спробами ізолювати громади, що знаходяться на лінії фронту, від достовірної інформації.

"Друковані газети, такі як "Білопільщина", часто залишаються одними з небагатьох, а іноді й єдиними, надійними джерелами новин для людей, які живуть в умовах постійних обстрілів. Ми глибоко вдячні вам за постійну підтримку захисту журналістів та працівників ЗМІ, а також за повне дотримання міжнародного гуманітарного права", – написав Тихий в соцмережі Х.

Будівлю редакції "Білопілля" росіяни минулого тижня атакували двічі, 23 та 24 липня. За даними Інституту масової інформації, внаслідок ударів 23 липня в офісі були пошкоджені дах, стеля, меблі і комп'ютерна техніка.

24 липня внаслідок повторного удару постраждала офіс-менеджерка Тетяна Авраменко. За висновком лікаря, жінка внаслідок вибуху отримала контузію. В будівлі почалася пожежа, зруйнований дах та стіни.

Будівлю, у якій працює редакція, споруджено 1911 року. Друковане видання "Білопільщина" працює для читачів ось уже 107 років. За словами головної редакторки Наталії Калініченко, за всю свою історію газета не виходила двічі: з 1941 по 1943 рік і з 26 лютого по 22 квітня 2022-ого. Паперовий архів видання, що охоплює матеріали від 1947 року, редакція вивезла раніше.

 

 

#обсє #росія #журналісти
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