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Глави МЗС України та Великої Британії скоординували кроки щодо захисту енергосистеми та посилення оборонної співпраці

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Глави МЗС України та Великої Британії скоординували кроки щодо захисту енергосистеми та посилення оборонної співпраці
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Едом Мілібендом.

Зустріч відбулася вже за кілька днів після призначення британського посадовця та їхньої першої телефонної розмови, що підкреслює високий рівень довіри й стратегічну важливість двосторонніх відносин, повідомляє МЗС України.

"Одним із ключових питань було розширення нашої співпраці в оборонно-промисловій сфері та збільшення спроможностей виробляти більше зброї в Україні. Спільне оборонне виробництво – це інвестиція у стійкість України сьогодні та в довгострокову безпеку Європи. Ми також обговорили реалізацію знакової Угоди про сторічне партнерство – першої угоди такого роду для України. Вона створює довгострокову основу для поглиблення співпраці у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і зв'язків між людьми", – зазначив Сибіга.

Під час перемовин сторони зосередилися на конкретних кроках для посилення української протиповітряної оборони, нарощуванні санкційного тиску на Росію, а також спільних зусиллях із підготовки цивільної інфраструктури та енергосистеми України до прийдешньої зими.

"Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найнадійніших союзників України. Сторони обговорили конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони України, збільшення санкційного тиску на Росію та координації зусиль із підготовки української енергосистеми й цивільної інфраструктури до прийдешньої зими", – йдеться у повідомленні.

Сибіга подякував Великій Британії за її незмінне лідерство та підтримку.

"Партнери й надалі працюватимуть пліч-о-пліч, щоб зміцнювати Україну, підвищувати ціну російської агресії та разом будувати сильнішу й безпечнішу Європу", – резюмували в міністерстві.

 

#британія #зустріч #мзс
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