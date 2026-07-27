Зеленський і Бернем зустрілися з учасниками навчань Sea Breeze

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом поспілкувалися у Портсмуті з українськими та британськими моряками, які приймали участь в багатонаціональних навчаннях Sea Breeze.

"Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував українським воїнам за службу й професіоналізм, а також Великій Британії та всім партнерам за підтримку.