Інформація про знищення всіх АЗС на трасі від Харкова до Полтави не відповідає дійсності – Синєгубов

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував інформацію щодо відсутності діючих АЗС на трасі до Полтави.

"Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше ряд місцевих ЗМІ з посиланням на депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика повідомили, що на трасі від Харкова до Полтави знищені усі автозаправки.