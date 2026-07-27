Просування ворога на Донеччині на минулому тижні сповільнилося більш як удвічі – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українськими територіями минулого тижня на 9,76 кв км, що значно менше, ніж у червні та на початку липня, але Сили оборони не змогли зменшити загальну площу окупації завдяки своїм контрнаступальним діям, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

На добропільському, костянтинівському, краматорському та слов'янському напрямках в Донецькій області ворог минулого тижня захопив лише 6,92 кв км, тоді як на позаминулому 17,33 кв км, тобто темпи просування окупантів там на минулому тижні сповільнився більш як у два рази.

Натомість контрнаступ на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей продовжився і в районі села Філія 6,69 кв км перейшли з зони окупації у тзв "район проникнення" (сіру зону). Також Сили оборони зачистили 5,42 кв км території між селами Філія та Іванівка, які раніше були в "сірій зоні", встановивши там сталий контроль. Позаминулого тижня у цьому ж районі вдалося зменшити площу окупації на 43,37 кв км.

Крім цього, на минулому тижні ворог відновив просування також на гуляйпільському напрямку, захопивши в районі Залізничного 5,75 кв км, та на харківському, захопивши 3,78 кв км в районі Стрілечі біля державного кордону з РФ. На позаминулому тижні просування противника на цих напрямках не було.

Район проникнення зменшився на гуляйпільському та слов'янському напрямках, на всіх інших напрямках збільшився, але несуттєво, найбільше – на добропільському напрямку на в міській забудові Костянтинівки, де сталий контроль ворогу минулого тижня розширити не вдалося. Противник, як раніше, контролює південні та східні околиці міста, а самі квартали більшою частиною в "сірій зоні". Північна частина міста – під контролем Сил оборони.

Загалом площа району проникнення за тиждень зросла на 9,95 кв км.

На інших напрямках фронту без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня і площа окупації, і район проникнення зростали в середньому приблизно на 1,4 кв. км на добу.

Позаминулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому на 3,8 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні та в липні змогли повторити цей успіх. У проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні та на початку липня – на 2-3 кв. км на добу.