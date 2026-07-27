У Києві затримали журналіста hromadske

Поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата у понеділок в Києві.

"Поліціянти зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, підставою для зупинки нібито стало порушення правил військового обліку журналістом", – йдеться у повідомленні на сайті видання.

В редакції також стверджують, що відповідно до документів "жодних порушень правил військового обліку журналіст не має".

В hromadske також зазначили, що журналіст "працював зокрема над матеріалами, пов'язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів".

У Нацполіції агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили: "Попередньо відомо, що під час зупинки авто, поліцейські перевіряли документи водія та пасажира. У пасажира не була пройдена ВЛК, його у подальшому доставили до ТЦК. Деталі уточнюються".

Згодом поліція Києва повідомила в Телеграмі, що під час несення служби поліцейські перевіряли документи у водія авто та пасажира на вулиці Лятошинського. У ході перевірки було встановлено, що пасажир не мав при собі військово-облікових документів.

"Чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних. Однак, за інформацією поліції, він категорично відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців і відмовлявся вийти з авто", – зазначили правоохоронці.

У зв'язку з цим, йдеться у дописі, поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"За попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку", – зазначили у поліції